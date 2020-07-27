В Україні створять сучасну мережу е-навігації мореплавства

В Україні створять сучасну мережу електронної навігації мореплавства і для цього оновлять апаратну складову навігації.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Навігаційне забезпечення мореплавства стане сучаснішим. Електронна навігація або е-навігація - це комплексний збір, аналіз і обмін морською інформацією між бортом і берегом в режимі онлайн, що дозволяє оптимізувати плавання. Е-навігація - сучасне явище, яке вводиться під егідою Міжнародної морської організації", - повідомив Криклій.

Він зауважив, що запуск електронної навігації в Україні вимагає серйозного оновлення апаратної складової для створення сучасної мережі базових станцій автоматичної ідентифікаційної системи.

"Вже запущено процес заміни відпрацювавших термін служби станцій на нові. Цього року передбачена установка обладнання на п'яти берегових об'єктах", - зауважив міністр.

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Крім того, він додав, що в Україні також працюють над розгортанням базових станцій на внутрішніх водних шляхах, а перший комплект обладнання з'явиться в Києві до кінця року.