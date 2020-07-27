Аграріям України необхідно прискорити жнива – експерти

Спекотна та волога погода в Україні сприяє масовому розвитку бур’янів, хвороб та шкідників на посівах, тому необхідно оперативно проводити збиральні роботи.

Про це повідомляється на сайті Національної академії аграрних наук України.

«Жарка та волога погода сприяє масовому розвитку бур’янів, хвороб та шкідників на посівах. Підвищення температури повітря й часті опади і в подальшому будуть сприяти розвитку цих хвороб, тому необхідно оперативно проводити збиральні роботи», - йдеться у повідомленні.

У другій та на початку третьої декади липня спостерігалася нестійка за температурним режимом погода зі значними коливаннями добових температур повітря, спекотні дні змінювалися прохолодними. Похолодання в окремих регіонах супроводжувалося дощами різної інтенсивності та кількості, грозами, градом та шквалами. Середньодобова температура на 1-6 0С перевищувала декадну норму і становила від 17,50С на заході – до 27,00С тепла на півдні. Поверхня грунту вдень нагрівалася до 57-65 0С, вночі охолоджувалася до 6-13 0С тепла. Опади різної інтенсивності спостерігалися майже на всій території країни.

За інформацією науковців, наразі важливим є питання підготовки ґрунту під майбутній урожай, найголовніше це збереження наявної вологи та накопичення майбутньої. Так, за багаторічними даними, кількість опадів, ймовірних у третій декаді липня та в серпні становить біля 100 мм. Якщо цю кількість зберегти від непродуктивних втрат, то створиться сприятлива ситуація для отримання своєчасних сходів, передусім – ріпаку озимого.