Аграріям України необхідно прискорити жнива – експерти
Про це повідомляється на сайті Національної академії аграрних наук України.
«Жарка та волога погода сприяє масовому розвитку бур’янів, хвороб та шкідників на посівах. Підвищення температури повітря й часті опади і в подальшому будуть сприяти розвитку цих хвороб, тому необхідно оперативно проводити збиральні роботи», - йдеться у повідомленні.
У другій та на початку третьої декади липня спостерігалася нестійка за температурним режимом погода зі значними коливаннями добових температур повітря, спекотні дні змінювалися прохолодними. Похолодання в окремих регіонах супроводжувалося дощами різної інтенсивності та кількості, грозами, градом та шквалами. Середньодобова температура на 1-6 0С перевищувала декадну норму і становила від 17,50С на заході – до 27,00С тепла на півдні. Поверхня грунту вдень нагрівалася до 57-65 0С, вночі охолоджувалася до 6-13 0С тепла. Опади різної інтенсивності спостерігалися майже на всій території країни.
За інформацією науковців, наразі важливим є питання підготовки ґрунту під майбутній урожай, найголовніше це збереження наявної вологи та накопичення майбутньої. Так, за багаторічними даними, кількість опадів, ймовірних у третій декаді липня та в серпні становить біля 100 мм. Якщо цю кількість зберегти від непродуктивних втрат, то створиться сприятлива ситуація для отримання своєчасних сходів, передусім – ріпаку озимого.