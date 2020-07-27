ФДМУ анонсує аукціон із продажу недобудованого готелю у Славутичі

Аукціон із продажу об`єкта незавершеного будівництва - “Готель на 274 номери” у Славутичі Київської області - призначений на 14 серпня. Стартова ціна - 5,5 млн грн.

Про це Фонд державного майна повідомляє у Facebook.

"Об`єкт незавершеного будівництва – “Готель на 274 номери”, розташований в м. Славутич. Це недобудована 8-поверхова будівля з підвальним приміщенням. Загальний відсоток готовності об’єкта становить близько 42%.

Аукціон з продажу відбудеться 14 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна площа об'єкта – 14393,9 кв. метрів; стартова ціна – 5,5 млн грн.

Місце розташування об'єкта – місто Славутич, Київська область.

Детальніше про об'єкт можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" у центрі столиці 15 липня 2020 року перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка придбає готель за 1,1 млн гривень.

Переможця аукціону перевірять на доброчесність, зокрема, будуть перевіряти, чи не здійснюється покупка за кошти агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір із покупцем. На сплату коштів йому буде відведено 30 днів.

Чотиризірковий "президентський" готель "Слов’янський" у місті Новгород-Сіверському Чернігівської області виставили на аукціон за стартовою ціною близько 58 млн грн.