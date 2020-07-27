Ціни на золото побили історичний рекорд

Ціна золота вранці 27 липня сягнула понад 1943 долари за унцію, перевищивши попередній рекорд, встановлений у вересні 2011 року.

Про це повідомляє CNBC.

«Під час перших ранкових торгів на азійських ринках у понеділок ціна на унцію золота спершу сягнула понад 1931 долар, після чого ненадовго підвищилася до рекордних 1943,9275 долара. Попередній рекорд ціни унції золота було встановлено у вересні 2011 року — тоді вона сягала 1921,18 долара», - йдеться в повідомленні.

Зараз ціна становить 1940,01 долар за унцію.

Як зазначається, причиною зростання цін на золото є занепокоєння інвесторів щодо відносин найбільших економік світу — США й Китаю, - які в останні тижні погіршуються, а також пандемії коронавірусу, що наразі не вщухає. Через це інвестори вкладають у золото, яке вважають безпечним активом, а тому його ціна зростає.

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На початку цього березня світові ціни на золото зросли до 1700 доларів за унцію – то був найвищий рівень з кінця 2012 року. Це весняне зростання вартості золота було пов’язане з панікою, яку спричинив коронавірус на фінансовому ринку: інвестори масово виводять кошти з акцій та облігацій, оскільки ризик вкладання грошей у ці активи значно зростає.