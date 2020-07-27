Суд скасував податковий штраф Нафтогазу на 2,4 мільярда

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 березня 2020 року про скасування НАК "Нафтогаз України" штрафу, накладеного Офісом великих платників податків Державної податкової служби, на суму 2,376 млрд грн.

Це випливає з рішення суду № 640/7506/19 від 21 липня 2020 року, внесеного у Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як зазначається, НАК "Нафтогаз України" звернувся до суду першої інстанції з адміністративним позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, в якому просив визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення.

Зокрема, компанія запевняла, що їй було протиправно і безпідставно відмовлено в реєстрації розрахунків коригування від 12 березня 2018 року на загальну суму 4,75 млрд грн. При цьому, НАК "Нафтогаз України" було сплачено податкові зобов'язання до бюджету за такою накладною, чого контролюючий орган не заперечував.

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Штраф був накладений через відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 Податкового кодексу, розрахунків коригування на суму ПДВ 4,75 млрд грн.

Позов НАК був задоволений Окружним адмінсудом Києва. Пізніше Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення суду першої інстанції.

Таким чином, без задоволення залишилася апеляційна скарга Офісу великих платників податків Державної податкової служби.