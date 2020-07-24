Міненерго вивчає перспективність роботи державних шахт

У Міністерстві енергетики почали роботу із вивчення перспективності державних вугільних шахт.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Представники Міністерства енергетики проводять виїзні наради для вивчення поточного стану та перспективності роботи державних вугільних шахт у рамках підготовки реформи вугледобувної галузі", - йдеться у повідомленні.

За дорученням в.о. міністра енергетики Ольги Буславець новопризначений заступник міністра енергетики Олександр Зорін з робочою поїздкою уже відвідав державні підприємства "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та ПрАТ "Шахта Надія".

З 28 липня заступник міністра відвідає вугледобувні підприємства Донецького та Луганського вугільних басейнів.

Як повідомлялося, у травні цього року утворено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів під головуванням Прем’єр-міністра України. Мета діяльності Координаційного центру – розробка Національної програми з трансформації вугільних регіонів.

Зараз у Міненерго розробляють Концепцію розвитку вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів України та план заходів до неї.

У межах розробки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів допрацьовується методологія та критерії оцінки ефективності вугільних підприємств (процес закриття має бути поетапним, визначається пріоритетність областей та міст, які потребуватимуть програмної підтримки у першу чергу).

Проаналізовано соціально-економічну ситуацію в областях, що підпадають під трансформацію і зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік і створення нових робочих місць.

Проводиться оцінка та сегментація трудових ресурсів. Паралельно на рівні громад розроблені ініціативи, концепції та предТЕО пілотних проєктів щодо зменшення залежності громад від вугілля.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявила, що у міністерстві доопрацьовується методологія оцінки вугільних підприємств. Визначається пріоритетність міст та областей, які потребуватимуть програми підтримки у першу чергу. Проаналізована соціально-економічна ситуація у областях, що підпадають під трансформацію. Розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік для створення нових робочих місць.