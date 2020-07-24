Уруський відвідав два стратегічні підприємства ОПК у Києві

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський відвідав у Києві державні підприємства оборонно-промислового комплексу - КБ "Луч" та ДАХК "Артем".

Про це повідомляється на сайті Укроборонпрому.

"Уруський ознайомився з виробничими потужностями обох підприємств, станом реалізації державних програм у сфері ракетобудування та виготовлення боєприпасів, провів робочі наради з генеральним конструктором та директором "ДККБ "Луч" Олегом Коростельовим, президентом компанії "Артем" Володимиром Зіміним, генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда концерну представила віцепрем’єр-міністру стратегію реформування Укроборонпрому та концепцію майбутньої ракетобудівної корпорації, що має з’явитися на базі "ДККБ "Луч" та заводу "Артем" у результаті трансформації та об’єднання обох підприємств з іншими державними виробниками високоточної зброї, боєприпасів та спеціальної хімії, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

"Недаремно перше своє відвідування я розпочав з підприємств оборонно-промислового комплексу – ті напрацювання, які є по ракетній програмі та боєприпасам, протитанковим комплексам є одним із пріорітетніших з точки зору забезпечення наших збройних сил сучасними зразками техніки", – сказав Уруський.

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Він додав, що побачив міжвідомчі проблеми, які потребують рішення, і за результатами візиту будуть зроблені доручення відповідним міністерствам і відомствам, для того щоб ці питання знайшли своє практичне втілення.

Керівництво Укроборонпрому також обговорило з віцепрем’єр-міністром шляхи відновлення фінансування державної цільової програми створення виробництва артилерійських боєприпасів на заводі "Артем" для потреб ЗСУ.

Президент ДАХК "Артем" Зімін поінформував Уруського про поточний стан виконання програми імпортозаміщення комплектувальних виробів ракети Р-27 в рамках зовнішньоекономічного контракту. Цей проєкт реалізується у співпраці з іншим державним підприємством – "НВО "Павлоградський хімічний завод", єдиним виробником твердого сумішевого ракетного палива в Україні.

За словами Зіміна, наявні проблеми кооперації двох підприємств потребують єдиного центру прийняття рішень та злагоджених невідкладних дій. Затягування програми є неприпустими, адже ставить під загрозу плани з модернізації ракет Р-27, які знаходяться на озброєнні Повітряних сил ЗСУ та може призвести до значних репутаційних втрат держави на міжнародному ринку, додав він.

Віцепрем’єр закликав учасників зустрічі до плідної співпраці та повідомив, що паралельно зі створенням нового міністерства триває робота над конкретними нормативно-правовими актами та проектами законів, які будуть допомагати ОПК та сприятимуть розвиткові експортної складової.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

22 липня уряд створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, очільником якого став Уруський.

Як заявив тоді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, першочерговий пріоритет нового міністерства - оборонна високотехнологічна галузь.

Фото: Укроборонпром