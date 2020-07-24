В Україні вже зібрали 20,6 мільйона тонн зерна
Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
"Станом на 23 липня українські сільгоспвиробники вже зібрали 20,6 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 5,7 млн га (38% до прогнозу). Загалом аграрії зібрали 21,9 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 7 млн тонн за тиждень) з площі 6,3 млн га", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у розрізі культур намолочено: пшениці – 12,8 млн тонн з площі 3,5 млн га (53%); ячменю – 6,4 млн тонн з площі 1,7 млн га (75%); гороху – 385 тис. тонн з площі 173 тис. га (74%).
Крім того, ріпаку зібрано 1,2 млн тонн з площі 623 тис. га (55%).
За валовим збором від початку жнив серед областей лідирують Дніпропетровська обл. (2,7 млн тонн з площі 787 тис. га (+ 761 тис. тонн за тиждень); Запорізька обл. (2,7 млн тонн з площі 776 тис. га (+ 572 тис. тонн за тиждень); Херсонська обл. (2,5 млн тонн з площі 823 тис. га (+ 532 тис. тонн за тиждень); Миколаївська обл. (2,5 млн тонн з площі 844 тис. га (+ 205 тис. тонн за тиждень); Донецька обл. (2,2 млн тонн з площі 596 тис. га (+ 1,2 млн тонн за тиждень).
Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує врожай 2020/2021 МР на рівні минулорічного - обсягом 98 млн тонн. При цьому, експорт зернових та олійних може збільшитися з 57,2 млн тонн до 58,5 млн тонн.