В Україні вже зібрали 20,6 мільйона тонн зерна

В Україні на 23 липня зібрано 20,6 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Станом на 23 липня українські сільгоспвиробники вже зібрали 20,6 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 5,7 млн га (38% до прогнозу). Загалом аграрії зібрали 21,9 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 7 млн тонн за тиждень) з площі 6,3 млн га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у розрізі культур намолочено: пшениці – 12,8 млн тонн з площі 3,5 млн га (53%); ячменю – 6,4 млн тонн з площі 1,7 млн га (75%); гороху – 385 тис. тонн з площі 173 тис. га (74%).

Крім того, ріпаку зібрано 1,2 млн тонн з площі 623 тис. га (55%).

За валовим збором від початку жнив серед областей лідирують Дніпропетровська обл. (2,7 млн тонн з площі 787 тис. га (+ 761 тис. тонн за тиждень); Запорізька обл. (2,7 млн тонн з площі 776 тис. га (+ 572 тис. тонн за тиждень); Херсонська обл. (2,5 млн тонн з площі 823 тис. га (+ 532 тис. тонн за тиждень); Миколаївська обл. (2,5 млн тонн з площі 844 тис. га (+ 205 тис. тонн за тиждень); Донецька обл. (2,2 млн тонн з площі 596 тис. га (+ 1,2 млн тонн за тиждень).

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