Оператор ГТС зекономив майже 4 мільярди завдяки Prozorro

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) завдяки закупівлям через Prozorro у першому півріччі 2020 року заощадив 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За рахунок закупівель через Prozorro в І півріччі 2020 року ОГТСУ вдалося досягнути економії в 3,8 млрд грн. За період січня-червня 2020 року Оператор ГТС України провів 655 тендерів із сумарною очікуваною вартістю 27,4 млрд грн (без ПДВ). Із них 60%, або за 391 аукціоном, уже укладені договори", - йдеться у повідомленні.

Найбільш вартісними напрямками оголошених в першому півріччі закупівель були природний газ, елекроенергія, ремонти і технічне обслуговування газоперекачувальних агрегатів, ремонт магістральних газопроводів, модернізація компресорних станцій, реконструкція магістральних газопроводів.

"Саме аукціони з найвищою очікуваною вартістю – природний газ та електроенергія – вирізнялися особливо високою конкуренцією. В них взяли участь по 4-7 компаній, що дозволило отримати оптимальну ринкову ціну", - прокоментували в ОГТСУ.

Закупівлі природного газу становили 53% від усіх витрат ОГТСУ в І півріччі 2020 року. Загалом було проведено 35 процедур із сумарною очікуваною вартістю 18,4 млрд грн. Завдяки високій конкуренції на торгах – по 4-7 учасників – вдалося отримати 19% економії. В результаті за цією категорією укладено договорів на 15 млрд грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила план розвитку газотранспортної системи на 2020-2029 роки, яким передбачено інвестиції в інфраструктуру газотранспортної системи (ГТС) України у розмірі 38,7 млрд грн (без ПДВ).