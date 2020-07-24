В Україні збільшилося використання природного та скрапленого газу

За червень 2020 року у порівнянні із червнем 2019 року використання природного та скрапленого газу в Україні збільшилося, відповідно, на 37,7% та 24,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 2,79 млн тонн кам’яного вугілля (на 23,0% менше, ніж за червень 2019 року); 1,63 млн кубометрів природного газу (на 37,7% більше); 2,9 тис. тонн важких паливних мазутів (на 19,3% менше).

Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 41,2 тис. тонн моторних бензинів (на 4,3% менше, ніж за червень 2019 року); 341,6 тис. тонн дизельного палива (на 4,6% менше); 15,4 тис. тонн скрапленого газу (на 24,3% більше).