Нафтогаз може отримати державні ТЕЦ в управління

Міністерство енергетики розглядає можливість передати від Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України" повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ.

Про це сказала в.о. міністра енергетики Ольги Буславець під час селекторної наради із представниками профільних міністерств та відомств і керівництвом регіонів з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2020\21, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Міністерство енергетики найближчим часом ініціюватиме нараду за участю Фонду держмайна, НАК "Нафтогаз України", Антимонопольного комітету для вирішення цієї проблеми. Ми пропрацюємо всі можливі варіанти, зокрема, і можливість передачі повноважень з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ від Фонду держмайна до "Нафтогаз України", – сказала Буславець.

Зазначається, що однією з нагальних проблем є питання заборгованості теплоелектроцентралей, що перебувають в управлінні Фонду держмайна, і як наслідок, загроза неотримання номінації на газ.

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В.о. міністра нагадала, що 22 липня 2020 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження щодо Плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 рр. та його проходження. Вона відзначила, що це ключовий документ, який регламентує підготовку підприємств ПЕК та ЖКГ для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

"Робота з підготовки енергетичного обладнання виробниками електричної енергії та операторами системи розподілу ведеться в плановому порядку. Сьогодні маємо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ: вугілля більше у 1,9 рази проти показника минулого року, мазуту – у 1,4 рази. Більш ніж достатньо запасів природного газу. Згідно з прийнятим урядом планом заходів передбачено наявність природного газу в газосховищах у обсязі не меншому ніж 17 млрд кубометрів. На сьогодні у газосховищах є 20,2 млрд кубометрів природного газу", – наголосила Буславець.