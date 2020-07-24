Енергоатом впроваджує нову корпоративну систему електронного документообігу

В ДП «НАЕК «Енергоатом» розпочато впровадження нової Корпоративної системи електронного документообігу (КСЕД) на базі програмного продукту Megapolis.DocNet, створеного одним із провідних українських розробників програмного забезпечення - компанією InBASE.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Попередня система електронного документообігу, розроблена на Рівненській АЕС для внутрішніх потреб станції, а потім за рішенням попереднього керівництва НАЕК впроваджена в усіх відокремлених підрозділах Енергоатома, виявилася технічно недосконалою. Вона не забезпечувала можливості своєчасно обробляти термінову та важливу інформацію, що викликало нарікання співробітників компанії. Під час використання цієї КСЕД Дирекцією Енергоатома з'ясувалося, що вона недостатньо захищена від несанкціонованого зовнішнього втручання в її роботу.

Враховуючи численні скарги співробітників компанії на низькій рівень якості наявного програмного забезпечення, керівництво Енергоатома вирішило терміново провести тендер на закупівлю нового програмного забезпечення, яке відповідатиме вимогам роботи у атомній галузі – сучасного, надійного, здатного забезпечити кібербезпеку.

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За результатами внутрішнього розслідування ситуації з впровадженням та використанням Корпоративної системи електронного документообігу старого зразка керівництво НАЕК «Енергоатом» ухвалило рішення про кадрові зміни у Дирекції з інформаційних технологій, яка не впоралась із належним забезпеченням електронного документообігу в компанії.

Переможцем тендера в системі електронних закупок ProZorro стала компанія InBASE. Її програмні продукти наразі успішно використовуються державним установами та провідними компаніями України, серед яких Міністерство юстиції та Міністерство фінансів України, Державна міграційна служба, Генеральна прокуратура України, АТ «Укртранснафта». Вартість програмного продукту, яку InBASE запропонувала на тендері – 6 млн 636 тис грн, – в шість разів нижча очікуваної вартості закупівлі, визначеної на рівні 40 млн 220 тис грн. Нині нова КСЕД впроваджується в усіх департаментах та відокремлених підрозділах компанії.