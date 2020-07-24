У Конституційному суді оскаржують порядок проведення аукціонів з продажу вуглеводнів
Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.
«51 народний депутат України 24 липня звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним положення абзацу третього пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» від 16 жовтня 2014 року №570 зі змінами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оспорюваним положенням цього порядку передбачено, що продавець виконує свої зобов’язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу. Зокрема, у поданні підкреслюється, що порядок і умови набуття, припинення і здійснення права власності охоплюється поняттям правового режиму власності, який за пунктом 7 частини першої статті 92 Конституції України визначається виключно законами України. Тому врегулювання цих питань належить виключно до компетенції Верховної Ради України.
Таким чином, стверджують народні депутати, Кабінет міністрів, врегулювавши умови та порядок набуття права власності на нафту сиру, газовий конденсат власного видобутку і скраплений газ, які мають визначатися виключно законами України, вийшов за межі своїх повноважень, встановлених Конституцією України.