У Конституційному суді оскаржують порядок проведення аукціонів з продажу вуглеводнів

У Конституційному суді України (КСУ) оскаржують положення порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.

«51 народний депутат України 24 липня звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним положення абзацу третього пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» від 16 жовтня 2014 року №570 зі змінами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оспорюваним положенням цього порядку передбачено, що продавець виконує свої зобов’язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу. Зокрема, у поданні підкреслюється, що порядок і умови набуття, припинення і здійснення права власності охоплюється поняттям правового режиму власності, який за пунктом 7 частини першої статті 92 Конституції України визначається виключно законами України. Тому врегулювання цих питань належить виключно до компетенції Верховної Ради України.

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Таким чином, стверджують народні депутати, Кабінет міністрів, врегулювавши умови та порядок набуття права власності на нафту сиру, газовий конденсат власного видобутку і скраплений газ, які мають визначатися виключно законами України, вийшов за межі своїх повноважень, встановлених Конституцією України.