В РНБО обговорили перспективи розвитку гідроенергетики в Україні

Представники міністерств і відомств, фахівці Апарату Ради національної безпеки і оборони України обговорили перспективи розвитку гідроенергетики в Об’єднаній енергетичній системі України.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері, яке пройшло в РНБО, повідомили в пресслужбі цього органу влади.

Зазначається, що генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота поінформував про проблемні питання розвитку гідроенергетичної галузі і наголосив на важливості її підтримки на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Він акцентував на доцільності розширення мережі ГАЕС в Україні, зазначивши, що це сприятиме виконанню вимог у частині контролю частоти та потужності для інтеграції вітчизняної енергосистеми в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E). За словами Сироти, завдяки потужностям ГАЕС зменшуватимуться «провали» навантаження в нічні години, розвантажуватимуться АЕС і ТЕС; створюватиметься мобільний аварійний резерв генеруючої потужності, а також резерв регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом.

Використання резерву ГАЕС, сказав генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго», дозволить регулювати навантаження та міжсистемні перетоки в ОЕС України. Також у співпраці з 23 науковими установами НАНУ розроблено першочергові науково-технічні заходи з екологізації гідроенергетики.

Учасники засідання обговорили питання, зокрема, щодо перспектив розвитку Ташлицької ГАЕС в умовах регулювання режимів ОЕС України, оптимізації використання гідроресурсів у режимах роботи енергосистеми, розвитку системи передачі з метою забезпечення впровадження високоманеврових резервів потужності в ОЕС України, а також стосовно перспектив ціноутворення на балансуючому ринку для стимулювання розвитку систем накопичення енергії.

Генеральний директор ТОВ «Науково-технічна компанія «Енпаселектро» Юрій Бондаренко зазначив, що для ефективного й економічно вигідного використання водних ресурсів ГЕС України важливо впровадити Автоматизовану систему управління водним режимом (АСУВР) для всіх великих річок (насамперед для каскаду Дніпровських і Дністровських ГЕС). Це дозволить чітко планувати пропуск паводків, зрізати пік паводку і захистити населення, об’єкти інфраструктури, промисловості, сільського господарства від руйнівних наслідків весняних паводків та підтримати екосистеми в належному стані.

Також наголошувалося на важливості ролі малих ГЕС в децентралізації енергетики, необхідності запровадження комплексного підходу до оцінки всього гідроресурсу України, регулярної розробки і публікації схеми гідроресурсів і їх освоєння; технологічної, економічної і політичної підтримки проєктів в енергетичній сфері.

За підсумками засідання ухвалено рішення звернутися, зокрема, до Кабінету міністрів з пропозиціями розробити та ухвалити план реалізації стратегії щодо добудови Дністровської і Ташлицької ГАЕС, будівництва Канівської ГАЕС і Каховської ГЕС-2.

Урядові також запропоновано, серед іншого, реалізувати «Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року» з урахуванням «Першочергових науково-технічних заходів з екологізації гідроенергетики України як складової ПЕК», розроблених спільно НАН України, ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом»; а також разом із Світовим банком опрацювати питання розробки та реалізації проекту «Підвищення ефективності роботи ПрАТ «Укргідроенерго» в умовах приєднання української енергетичної системи до ENTSO-E».

Обласним держадміністраціям запропоновано включити до програм розвитку регіонів питання комплексного використання гідроенергетичного потенціалу.