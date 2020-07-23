ВАКС відправив під домашній арешт екскерівника Міндоходів в Одеській області

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту екскерівнику ГУ Міндоходів в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього начальника Головного управління Міндоходів в Одеській області запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у нічний час доби – із 22 год. до 07 год. строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишнього начальника ГУ Міндоходів в Одеській області підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

На підсудного покладено обов’язки "прибувати на допити до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді на першу вимогу; не полишати межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти детектива, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та утримуватись від спілкування із зазначеними в ухвалі особами".

За версією слідства, підозрюваний, перебуваючи на посадах голови ДПА в Одеській області, голови Комісії з проведення реорганізації ДПА в Одеській області, ДПС у Одеській області, в.о. начальника, начальника Головного управління Міндоходів в Одеській області, входив до складу злочинної організації та сприяв безперешкодному функціонуванню податкових «майданчиків» у регіоні.

Зокрема, «програмним» підприємствам - «податковим ямам», які перебували на обліку в ДПІ у Приморському районі Одеси, були безпідставно сформовані податкові зобов’язання з ПДВ, якими підтверджено незаконно використаний суб’єктами господарювання реального сектору економіки податковий кредит з подальшим спричиненням державі збитків у вигляді ненадходження податків.

Усього за період з квітня 2011 по лютий 2014 року державі спричинено збитки від ненадходження податків на загальну суму 7 мільярдів 65 мільйонів 414 тисяч грн.