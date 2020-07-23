Загальний оборот французьких компаній в Україні становить $2,7 мільярда - директор CCIFU

Загальний оборот французьких компаній в Україні становить 2,7 мільярда доларів.

Про це повідомила директор Франко-української торгово-промислової палати (CCIFU) Мод Жозеф у програмі «Насправді: Світ» в ефірі телеканалу «ДІМ».

«Як відомо, Україна є привабливою країною для французького бізнесу, французьких компаній. Зараз дуже багато французьких компаній, які роблять Францію найбільшим роботодавцем серед всіх зарубіжних країн. І це досить багато», - сказала директор CCIFU.

За її словами, в Україні французькі компанії представлені в агробізнесі, IT-технологіях, банківській системі і дистрибуціях великих ТЦ.

У свою чергу посол Франції в Україні Етьєн де Понсен сказав, що «існує величезний інтерес до України з боку французьких компаній». Він зазначив, що «французькі компанії є найбільшими іноземними роботодавцями в Україні, завдяки таким добре відомим брендам, як «Ашан», «Декатлон». І цілий ряд французьких компаній заявляють про бажання інвестувати і розвивати свою торгівлю і зв'язки з Україною».

Посол також зазначив, що цього тижня підписано остаточну угоду з французькою компанією ОСЕА про виробництво 20 патрульних катерів: «Ці патрульні катери забезпечать Україні більшу безпеку, і це приклад того, як французька промисловість прагне розвиватися в Україні».

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Як повідомляв Укрінформ, Державна прикордонна служба України і компанія OCEA (Франція) 22 липня підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів у рамках Рамкової угоди між урядами України і Франції про офіційну підтримку посилення морської безпеки та оборони України. Проект передбачає протягом трьох років будівництво 20 сучасних патрульних катерів. Компанія ОСЕА вибрала партнером завод «Нібулон».