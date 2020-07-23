Медіація допоможе вирішувати спори з найменшими витратами - Мін'юcт

Механізм медіації допоможе сторонам конфлікту вирішувати спори швидко і з найменшими витратами, а також зменшить кількість справ у судах.

Про це в програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «Дім» розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук, коментуючи ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект про медіацію.

За словами Банчука, новий механізм дозволить вирішувати спори між сторонами конфлікту за участі медіатора і без передачі на розгляд суду. Застосовувати медіацію можна буде в будь-яких конфліктах - цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у кримінальному провадженні.

«В результаті розгляду спору медіатором дві сторони будуть не задоволені. Але це відмінність від судового процесу, тому що в судовому процесі, як правило, одна сторона повністю задоволена, інша - повністю не задоволена», - сказав чиновник.

Він додав, що за допомогою медіації сторони досягають досудового компромісу, а це «швидше, дешевше й ефективніше», ніж судові спори, тому що сторони якщо домовляться, то виконають досягнуті домовленості.

«Це один з елементів альтернативи державної системи правосуддя. І ми таким чином також зменшуємо кількість справ у судах, і це теж плюс буде», - зазначив Банчук.

За його словами, один з принципів, який закладається в проект закону, - це неупередженість медіатора. Забезпечувати її повинні, з одного боку, організації медіаторів, які перевірятимуть, наскільки ці принципи реалізуються. Водночас кожна сторона конфлікту, яка буде незадоволена результатами проведеної медіації, може написати скаргу. «І дуже важливо в діяльності медіатора - це, звичайно, його реноме», - розповів Банчук. Він зазначив, що якщо хоч один раз буде нарікання, що медіатор не дотримався цих принципів, «це фактично, на мій погляд, буде кінцем кар'єри цієї особи як медіатора».

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №3504 «Про медіацію». Проектом закону пропонується визначити правові засади і порядок проведення медіації в Україні. Зокрема, пропонується визначити, що процедура медіації застосовуватиметься в будь-яких виникаючих конфліктах (спорах), зокрема цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у кримінальних провадженнях при укладанні угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим і в інших сферах суспільних відносин.

Фізичні і юридичні особи при цьому зможуть звернутися до медіатора для проведення медіації як до звернення в суд, третейський суд, міжнародний комерційний арбітраж, так і під час судового, третейського або арбітражного провадження або при виконанні рішення суду, третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності і нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення і рівності прав сторін медіації.

Статус медіатора зможе отримати будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту і пройшла базову підготовку в сфері медіації в Україні або за її межами. Підготовка в сфері медіації становитиме щонайменше 90 годин навчання медіатора, в тому числі 45 годин практичного навчання, і включатиме теоретичні знання і практичні навички щодо принципів, порядку і методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів і врегулювання конфліктів ( спорів).

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Реєстри медіаторів зможуть вести об'єднання медіаторів, організації, які забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

Також проектом закону пропонується визначити права та обов'язки медіатора і сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації.

Також передбачається внести зміни до Закону «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», якими, зокрема, передбачити, що спори, які виникають у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми і молоддю будуть вирішуватися, в тому числі, за допомогою медіації.