В ЄС уперше виробили більше енергії з «зелених» джерел, ніж з викопних

На території Європейського Союзу уперше виробила більше енергії «зелена» енергетика, аніж отримали з викопних джерел (вугілля, нафта і газ).

Про це повідомляє Climate Home News.

«Відновлювальні джерела уперше згенерували в ЄС більше енергії, аніж вугілля, нафта і газ разом», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними кліматичного аналітичного центру Ember, вітрова, сонячна, гідро- та біоенергетика згенерували 40% електроенергії в 27 державах-членах європейського блоку в першій половині 2020 року, у той час як енергія, яка отримана від викопного палива, не перевищує 34% електроенергії.

У результаті викиди вуглецю в енергетичному секторі ЄС скоротилися на майже 25% за перше півріччя цього року.

Зазначається, що попри те, що попит на електроенергію в Євросоюзі під час пандемії коронавірусу знизився на 7%, сама генерація «зеленої» електроенергії збільшилася на 11%.

Це стало можливим завдяки новим вітровим і сонячним установкам, які виробляли рекордну п'яту частину електроенергії в Європі. За цей час тільки у Данії 64% електроенергії було вироблено від вітру і сонця.