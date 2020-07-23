Нафтогаз пропонує спростити перехід до постачальника "останньої надії"

НАК "Нафтогаз України" пропонує запровадити опцію автоматичного потрапляння до постачальника "останньої надії" (ПОН) для населення, якщо побутовий споживач втратив постачальника газу.

Про це написав голова ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович у Facebook.

"Для населення потрібно передбачити можливість автоматичного потрапляння на ПОН. Це гарантія того, що людина не залишиться без газу раптово. І матиме до 60 днів для того, щоб спокійно знайти нового постачальника газу", - сказав Рабінович.

Він пояснив, що процедура роботи постачальника "останньої надії" формується за заявочним принципом, і щоб стати клієнтом ПОН, клієнт має подати відповідну заявку. Для непобутових учасників ринку (представників бізнесу) заявочний принцип не є проблемою, на відміну від побутових користувачів. «Ми очікуємо, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) внесе в правила роботи ПОН відповідні зміни. Але сподіваюся, що користуватися цією процедурою клієнти будуть рідко. Якщо ПОН не працює, значить на ринку газу все добре і немає форс-мажорів», - підкреслив Рабінович.

Він також зазначив, що призначення ПОН – останній крок для того, щоб з 1 серпня цього року запрацював вільний ринок газу і завершило свою дію публічних спеціальних обов’язків (ПСО). Завдання ПОН – страхувати побутових та непобутових споживачів від раптового припинення газопостачання, якщо постачальник газу не зможе виконувати свої обов’язки перед клієнтом.

"ПОН не конкурує за клієнта, не рекламує свої послуги, не змагається за споживача наданням гнучких тарифних планів та сервісів. ПОН – підтримує клієнтів, які опинилися в скрутному становищі. ПОН – це не поставка газу клієнту на постійній основі. ПОН не буде постачати людині газ довше двох місяців", - наголосив Рабінович.

Як повідомлялося, 22 липня 2020 року відбулося засідання Кабінету міністрів України, на якому було вирішено, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" офіційно стала постачальником "останньої надії".

Постачальник “останньої надії” (згідно із постановою НКРЕКП №2496 від 30 вересня 2015 року) – визначений Кабінетом міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу.