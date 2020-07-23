В Україні немає проблем із виплатою пенсій – Мінфін

У 2020 році в Україні не виникне проблем із виплатою пенсій.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у інтерв’ю виданню «Главком», повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У нас немає проблем із виплатою пенсій", - сказав Єрмоличев.

Він пояснив, що загальні видатки бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) сягають 481 млрд грн, основними джерелами покриття цих видатків є надходження зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) і кошти держбюджету. У 2020 році із бюджету до Пенсійного фонду надійде 202 млрд грн.

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Окрім того, він зауважив, що найменша пенсія в Україні встановлена на рівні прожиткового мінімуму і становить 1 712 грн. Є окремі категорії пенсіонерів, які можуть мати більшу мінімальну пенсію. Наприклад, жінка, маючи страховий стаж 30 років, а чоловік – 35, отримують мінімальну пенсію 2 100 грн. Найбільша пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами. Станом на 1 липня це 17 120 грн. Також Єрмоличев повідомив, що в окремої категорії пенсіонерів – суддів – такого обмеження немає. «Середній розмір пенсій у них близько 45,9 тис. гривень. Усього пенсіонерів в Україні 11 млн. Пенсіонерів, які отримують 2-4 тисячі – близько 9 млн», - наголосив заступник міністра фінансів.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня Кабінет міністрів України схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік. Вони були внесені у зв’язку із збільшення асигнувань з державного бюджету на фінансове забезпечення виплат за пенсійними програмами та дефіциту коштів ПФУ на суму 29,7 млн грн (до 202,28 млрд грн). Ці кошти були спрямовані на реалізацію ухваленої урядом 1 квітня 2020 року постанови №251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році».

Загалом видаткова частина бюджету Пенсійного фонду зросла на 32,97 млрд грн. При цьому зменшено адміністративні видатки, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи ПФУ на 59,7 млн грн. Дохідна частина бюджету Фонду в цілому зросла на 32,94 млрд грн, з яких 29,70 млрд грн – кошти Державного бюджету України. З урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн грн.