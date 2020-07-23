На рахунки неплатоспроможних банків у І півріччі надійшло 2,8 мільярда

На рахунки неплатоспроможних банків, що перебувають в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за І півріччя 2020 року надійшло 2,835 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом січня-червня 2020 року на рахунки неплатоспроможних банків, що перебувають в управління Фонду, надійшло 2 834,9 млн грн. Зокрема, надходження коштів від реалізації активів за перше півріччя склали 2 595,6 млн грн, погашення кредитів – 224,4 млн грн, оренди майна – 15,0 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільше коштів від реалізації майна за перше півріччя отримали: ПАТ КБ "Надра" - 591,2 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 500,2 млн грн; ПАТ "ВіЕйБі" - 380,9 млн грн; АТ "ВТБ Банк" - 373,2 млн грн; АТ "Імексбанк" - 218,7 млн грн.

У червні 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 420,7 млн грн. Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 400,0 млн грн. За обсягами надходжень від продажу майна лідирували, зокрема: АТ "Імексбанк" - 193,8 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 114,1 млн грн; АТ "Родовід Банк" - 44,8 млн грн; ПАТ "Радикал Банк" - 13,9 млн грн; АТ "ВТБ Банк" - по 13,0 млн грн.

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Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у червні 2020 року отримали 19,5 млн грн, оренди майна – 1,2 млн грн. Від погашення цінних паперів у січні-червні 2020 року кошти не надходили.