Зеленському направили на підпис закон про уникнення банкрутства Південмашу

Голова ВР Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова")».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3697, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР 20 липня і передано на підпис Президентові 20 липня.

Законом передбачено введення нової бюджетної програми «Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджету» з обсягом видатків 2318,228 млн грн.

Кошти пропонується спрямувати шляхом зарахування до статутного капіталу з наступним спрямуванням на погашення заборгованості підприємства до бюджету та державних цільових фондів. На переконання авторів законопроєкту, це дозволить також підвищити капіталізацію підприємства.

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Передбачається, що реалізація цього закону дозволить уникнути банкрутства Південмашу, забезпечить умови для збільшення обсягів виробництва та його диверсифікації та приведе до підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку космічного машинобудування та озброєнь.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ухвалила цей закон 14 липня.