Промислове виробництво за І півріччя скоротилося на 8,3%

За січень-червень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 8,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«У січні-червні 2020 року порівняно із січнем-червнем 2019 року індекс промислової продукції становив 91,7%», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період виробництво скоротилося на 9,6% порівняно із січнем-червнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6,3%.

За 6 місяців 2020 року в Україні було видобуто 10,29 млн тонн кам’яного вугілля (на 22,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 842,0 тис. тонн сирої нафти (на 0,6% менше), 374,7 тис. тонн газового конденсату (на 4,2% більше), 9,71 млрд кубометрів природного газу (на 3,7% менше), 25,29 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 5,6% менше).

Також за січень-червень 2020 року було вироблено 560,6 тис. кубометрів цегли керамічної (на 27,7% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 4,02 млн тонн цементу (на 3,2% більше), 9,96 млн тонн чавуну (на 2,7% менше), 4,81 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 0,5% менше).

Електроенергії за січень-червень 2020 року було вироблено на 11,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 70,15 млрд кВт-годин.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.