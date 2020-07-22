Кредитну угоду з ЄС підпишуть міністр фінансів та голова Нацбанку - Зеленський

Президент Володимир Зеленський уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка та голову НБУ Кирила Шевченка підписати меморандум і кредитну угоду з Європейським Союзом щодо отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Відповідне розпорядження №416/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Уповноважити міністра фінансів України Марченка Сергія Михайловича та голову Національного банку України Шевченка Кирила Євгеновича на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, ЄС у травні затвердив рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.