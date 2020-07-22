Уряд удосконалив контроль обліку палива

Кабінет міністрів вдосконалив процедуру адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Рішенням Кабінету міністрів від 22 липня внесено зміни до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Змінами положення Порядку приводяться у відповідність до норм Закону від 19 грудня 2019 року № 301 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку", - йдеться в повідомленні.

Документом передбачено, зокрема, привести у відповідність до закону: реєстрацію постійних представництв, які здійснюють реалізацію пального та/або спирту етилового платником акцизного податку, реєстрацію в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП СЕ) акцизної накладної у разі зміни власника пального або спирту етилового що знаходяться в транспортному засобі.

Зміни також торкнулись оприлюднення інформації з реєстру платників із зазначенням даних щодо уніфікованих номерів та адреси місцезнаходження акцизних складів.

Також передбачено можливість відображення в СЕАРП СЕ різниці обсягу пального між даними бухгалтерського обліку та даними Системи в наслідок коливання температур.

В Україніз 2016 року з метою забезпечення комплексного контролю за обігом пального запроваджено СЕАРП. З цього часу будь-який суб’єкт господарювання при відвантаженні пального має оформити електронну акцизну накладну відобразити в ній обсяг відвантаженого пального та зареєструвати її в СЕАРП СЕ.