Україні важливо мати нульовий торговий баланс з партнерами - Петрашко

Україні в довгостроковій перспективі важливо вийти на нульовий торговельний баланс із Європейським Союзом.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«З Євросоюзом у нас мінусовий торговий баланс. Ми у довгостроковій перспективі не можемо мати мінуси з торговими блоками… Нам важливо інтегруватися в ланцюжки, важливо мати нульовий торговий баланс з нашими партнерами. Мене дуже непокоїть величезний негативний баланс з Росією, з Білоруссю і з Казахстаном. Тобто, у нас у торговому балансі з 10 млрд доларів мінусу приблизно 6 млрд – це з цими трьома країнами», - зазначив Петрашко.

Він зауважив, що обсяги торгівлі з Росією і Білоруссю будуть переглянуті і прийняті відповідні рішення.

«Це величезна сума. Ринки для нас закрили, а ми далі продовжуємо дуже багато чого купувати з тих країн. Ми не зможемо в довгостроковому плані так вижити», - додав міністр.

Також він прокоментував важливість Угоди з ЄС і її перегляду. Відповідно до положень, проведення консультацій буде можливим через 5 років після набрання Угодою чинності, тобто починаючи з січня.

«П’ять років у нас був свого роду stand still. Зараз відбуваються неофіційні консультації, проходить спільна експертна оцінка. В жовтні буде наступний саміт Україна-ЄС, де напевно вже будуть окреслені кроки і домовленості, за якими і будемо працювати з січня нового року», - сказав Петрашко.