Рейтинги енергоефективності будівель сформували у 12 областях - Мінрегіон
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
"Міністерством розвитку громад та територій України за підтримки Проєкту міжнародної технічної допомоги "Реформа у сфері енергоефективності в Україні" Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у 12 обласних державних адміністраціях України розпочато пілотний проєкт з автоматизації баз даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик включені будівлі, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.
«Цифровізація сфери енергоефективності будівель на сьогодні в практичному сенсі наближає політику енергоефективності до європейського виміру. Цей Проєкт є підготовчим етапом до формування загальнонаціональної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель та сприятиме впровадженню систем енергоменеджменту в будівлях публічного сектору. Плануємо, що найближчим часом він розшириться на інші області», – розповів перший заступник міністра Василь Лозинський.
Проєкт виконує важливу роль для виконання Україною зобов’язань за пунктом 715 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також для імплементації статті 5 "Показова роль будівель органів державної влади" Директиви 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732 "Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах".
Нині Мінрегіон розробляє механізми розвитку бази будівель, напрацьовуються шляхи її масштабування для розширення обсягів охоплення громадських будівель та долучення нових категорій відань.
Повідомляється також, що з рейтингами енергоефективності будівель можна ознайомитися на офіційних сайтах 12 обласних державних адміністрацій.