Рейтинги енергоефективності будівель сформували у 12 областях - Мінрегіон

В 12 українських обласних державних адміністраціях сформували рейтинги енергоефективності будівель у рамках пілотного проєкту, який реалізують за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Міністерством розвитку громад та територій України за підтримки Проєкту міжнародної технічної допомоги "Реформа у сфері енергоефективності в Україні" Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у 12 обласних державних адміністраціях України розпочато пілотний проєкт з автоматизації баз даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик включені будівлі, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.

«Цифровізація сфери енергоефективності будівель на сьогодні в практичному сенсі наближає політику енергоефективності до європейського виміру. Цей Проєкт є підготовчим етапом до формування загальнонаціональної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель та сприятиме впровадженню систем енергоменеджменту в будівлях публічного сектору. Плануємо, що найближчим часом він розшириться на інші області», – розповів перший заступник міністра Василь Лозинський.

Проєкт виконує важливу роль для виконання Україною зобов’язань за пунктом 715 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також для імплементації статті 5 "Показова роль будівель органів державної влади" Директиви 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732 "Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах".

Нині Мінрегіон розробляє механізми розвитку бази будівель, напрацьовуються шляхи її масштабування для розширення обсягів охоплення громадських будівель та долучення нових категорій відань.

Повідомляється також, що з рейтингами енергоефективності будівель можна ознайомитися на офіційних сайтах 12 обласних державних адміністрацій.