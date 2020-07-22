Український аграрний експорт за І півріччя збільшився лише на $100 мільйонів – експерти
Про це повідомив Інститут аграрної економіки (ІАЕ).
«За даними Державної служби статистики України, експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2020 року лишився майже на рівні минулорічних показників за відповідний період (+0,1 млрд дол.) і склав 10,4 млрд дол.», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у І кварталі 2020 року український агроекспорт на 6-8 % перевищував показники січня-березня 2019 року, але за підсумками 6 місяців цього року зростання становить лише 1%.
За розрахунками ІАЕ, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за І півріччя 2020 року перевищує 45%.
Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД. Їх сумарна частка перевищила 97% вартості українського експорту сільгосппродукції у І півріччі 2020 року.
Позицію основного імпортера української агропродукції вже кілька років поспіль утримують азійські країни. За І півріччя 2020 року вони закупили українського продовольства більш ніж на 4,9 млрд доларів, перевищивши минулорічний показник на 14,5 %. Частка Азії за цей період сягнула 47,4 % від загального експорту аграрної продукції.
На ЄС протягом трьох останніх років припадало близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції. Цього року, значною мірою внаслідок запровадження карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, ця частка зменшилась до 28,7%. За січень-червень 2020 року країни ЄС закупили українського продовольства на 3,0 млрд доларів, тоді як торік за відповідний період – на 3,4 млрд доларів.
Обсяги українського агроекспорту до країн Африки залишилися майже на рівні І півріччя минулого року і становили близько 1,6 млрд доларів. Частка цього регіону – 15,2% від загального експорту аграрної продукції з України. Країни СНД за січень-червень 2020 року імпортували українського продовольства на 0,6 млрд доларів, що становило 6,0% від загального експорту агропродукції.
Рейтинг основних країн-імпортерів української агропродукції за результатами І півріччя 2020 року становлять: Китай (1,41 млрд доларів); Єгипет (789 млн доларів); Індія (743 млн доларів); Нідерланди (709 млн доларів); Іспанія (583 млн доларів); Туреччина (545 млн доларів), Польща (357 млн доларів); Італія (302 млн доларів), Білорусь (250 млн доларів); Ірак (272 млн доларів). Сумарно ці країни забезпечили Україні близько 58% доходів від експорту продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2020 року.
Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні культури, залишки і відходи, а також м’ясо та субпродукти. Разом вони забезпечили понад 85% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу.
Найбільші зміни у структурі аграрного експорту України стосуються олійних культур. У І півріччі 2020 року зарубіжні поставки цього виду сільгосппродукції зменшилися порівняно із січнем-червнем 2019 року майже у два рази у натуральному та вартісному вимірах.
Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держмитслужби, за перше півріччя 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 млрд доларів (у порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%). Експортували з України товарів за цей період на 23 млрд доларів (зменшення експорту у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року становило 1,6 млрд доларів або 6%).