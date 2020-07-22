Український аграрний експорт за І півріччя збільшився лише на $100 мільйонів – експерти

Експорт української аграрної продукції у січні-червні 2020 року збільшився лише на 0,1 млрд доларів порівняно із аналогічним періодом минулого року, до 10,4 млрд доларів.

Про це повідомив Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

«За даними Державної служби статистики України, експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2020 року лишився майже на рівні минулорічних показників за відповідний період (+0,1 млрд дол.) і склав 10,4 млрд дол.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у І кварталі 2020 року український агроекспорт на 6-8 % перевищував показники січня-березня 2019 року, але за підсумками 6 місяців цього року зростання становить лише 1%.

За розрахунками ІАЕ, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за І півріччя 2020 року перевищує 45%.

Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД. Їх сумарна частка перевищила 97% вартості українського експорту сільгосппродукції у І півріччі 2020 року.

Позицію основного імпортера української агропродукції вже кілька років поспіль утримують азійські країни. За І півріччя 2020 року вони закупили українського продовольства більш ніж на 4,9 млрд доларів, перевищивши минулорічний показник на 14,5 %. Частка Азії за цей період сягнула 47,4 % від загального експорту аграрної продукції.

На ЄС протягом трьох останніх років припадало близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції. Цього року, значною мірою внаслідок запровадження карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, ця частка зменшилась до 28,7%. За січень-червень 2020 року країни ЄС закупили українського продовольства на 3,0 млрд доларів, тоді як торік за відповідний період – на 3,4 млрд доларів.

Обсяги українського агроекспорту до країн Африки залишилися майже на рівні І півріччя минулого року і становили близько 1,6 млрд доларів. Частка цього регіону – 15,2% від загального експорту аграрної продукції з України. Країни СНД за січень-червень 2020 року імпортували українського продовольства на 0,6 млрд доларів, що становило 6,0% від загального експорту агропродукції.

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Рейтинг основних країн-імпортерів української агропродукції за результатами І півріччя 2020 року становлять: Китай (1,41 млрд доларів); Єгипет (789 млн доларів); Індія (743 млн доларів); Нідерланди (709 млн доларів); Іспанія (583 млн доларів); Туреччина (545 млн доларів), Польща (357 млн доларів); Італія (302 млн доларів), Білорусь (250 млн доларів); Ірак (272 млн доларів). Сумарно ці країни забезпечили Україні близько 58% доходів від експорту продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2020 року.

Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні культури, залишки і відходи, а також м’ясо та субпродукти. Разом вони забезпечили понад 85% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу.

Найбільші зміни у структурі аграрного експорту України стосуються олійних культур. У І півріччі 2020 року зарубіжні поставки цього виду сільгосппродукції зменшилися порівняно із січнем-червнем 2019 року майже у два рази у натуральному та вартісному вимірах.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держмитслужби, за перше півріччя 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 млрд доларів (у порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%). Експортували з України товарів за цей період на 23 млрд доларів (зменшення експорту у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року становило 1,6 млрд доларів або 6%).