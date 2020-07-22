Імпорт після падіння у квітні-травні почав зростати – Держмитслужба

Імпорт після падіння, яке спостерігалося протягом квітня-травня 2020 року, почав зростати і за червень сягнув 3,64 млрд доларів, що на 20% більше, ніж у травні.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Обсяг оподаткованого імпорту, після падіння протягом квітня-травня, почав зростати у червні. Так, за червень поточного року він сягнув 3,64 млрд доларів, що на 20% більше від травня (3,03 млрд доларів)",- йдеться у повідомленні.

Загалом за І півріччя поточного року обсяг оподаткованого імпорту становив 21,93 млрд доларів, що на 12% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Найбільше падіння оподаткованого імпорту відбулось у наступних товарних групах: порох і вибухові речовини, піротехнічні вироби, сірники – 70%; руди, шлак і зола – 66%; літальні та космічні апарати – 61%; свинець і вироби з нього – 58%; нитки синтетичні або штучні – 56%.

Проте по окремих групах товарів обсяги оподаткованого імпорту значно зросли: молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед (120%); трикотажні полотна (112%); овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби (62%); готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби (35%). Надходження платежів від імпорту за червень 2020 року також вийшли на докарантинний рівень. У червні вони сягнули 1,03 млрд доларів, тоді як у квітні вони становили 0,84 млрд доларів, а у травні - 0,87 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держмитслужби, за перше півріччя 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 млрд доларів (у порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%). Експортували з України товарів за цей період на 23 млрд доларів (зменшення експорту у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року становило 1,6 млрд доларів або 6%).