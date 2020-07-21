Офіс Президента привітав ухвалення законопроєкту про "інвестнянь"

Офіс Президента привітав ухвалення Верховною Радою за основу президентського законопроєкту №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями».

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці ОП у Facebook.

“Офіс Президента України вітає ухвалення Верховною Радою за основу законопроєкту «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» (№ 3760). У першому читанні документ підтримали 244 народні депутати”, - ідеться в повідомленні.

Заступниця керівника ОП Юлія Ковалів підкреслила, що ухвалення цього законопроєкту сприятиме забезпеченню конкурентних переваг України для інвестицій, створенню нових високооплачуваних робочих місць, підвищенню якості життя українців, стимулюванню економічного розвитку регіонів, розвитку спроможностей індустрій з високою доданою вартістю тощо.

«Вдячна всім депутатам, які підтримали законопроєкт у першому читанні, продовжуватимемо ефективний діалог з депутатами та бізнесом при його підготовці до другого читання», – наголосила вона.

Зазначається, що ініційований Президентом Володимиром Зеленським проєкт закону передбачає низку стимулів для інвестиційних проєктів від 30 млн євро. Зокрема, укладання прямого інвестиційного договору між інвестором та урядом України строком на 15 років та надання інвестиційного менеджера, уповноваженого на супровід інвесторів у процесі реалізації інвестиційних проектів; надання інвестору податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від мита та ПДВ при ввезенні на територію України нового обладнання); спрощення надання переважного права користування земельною ділянкою для реалізації проекту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 липня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №2456 “Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями”. Ухвалення відповідного рішення підтримали 244 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом міністрів України на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Законопроєкт встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєктом також пропонується визначення вимог до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка, а саме:

- розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро;

- проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);

- у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;

- строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років;

Проєкт закону передбачає запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, регламентацію процедури підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору та визначення гарантій прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями.