Рада ухвалила закон про сільськогосподарську кооперацію

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками закон «Про сільськогосподарську кооперацію», який має допомогти впорядкувати ключові питання створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні.

За ухвалення закону № 0856 проголосували 238 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нова редакція Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» врегульовує усі ключові питань створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті. Такий підхід дозволить створити комплексну та зручну у користуванні законодавчу основу для сільськогосподарської кооперації, а також усунути існуючі на сьогодні колізії між різними законодавчими актами з цього питання. Про це йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, закон пропонує відмовитися від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, даючи змогу членам сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку. Відповідно пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив. Отже, так вдасться зберегти усі існуючі умови для тих сільськогосподарських кооперативів та виробників сільськогосподарської продукції, які, незважаючи на недосконалість чинного законодавства, планують продовжувати/розпочинати здійснювати свою діяльність у таких умовах, з іншого – пропонує для виробників сільськогосподарської продукції нові можливості для розвитку сільськогосподарської кооперації.

Також, пропонується на законодавчому рівні закріпити та розкрити зміст принципів утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, таких як добровільність та відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні; демократичність; обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності; автономність і незалежність; сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації (освіта, навчання, інформація); співпраця між кооперативами; урахування інтересів територіальної громади.

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Закон має закласти основи ефективної моделі економічної діяльності сільськогосподарського кооперативу, яка дозволить підвищити його конкурентоздатність на аграрному ринку, захистить від подвійного оподаткування як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів, дає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус. Зокрема, передбачається необхідність створення у кожному сільськогосподарському кооперативі фонду розвитку, кошти якого та майно, придбане за рахунок цих коштів, не підлягатимуть розподілу між його членами. Це дозволить спрямовувати частину прибутку сільськогосподарського кооперативу (не менше п’яти відсотків від його чистого прибутку), а також кошти державної підтримки, гранти, міжнародну технічну допомогу на розвиток матеріально-технічної бази кооперативів, придбання ними основних засобів, реалізацію заходів з кооперативної освіти, розвитку кооперації.

Законом також передбачено положення щодо кооперативної освіти, яка визначається одним із пріоритетних завдань сільськогосподарського кооперативу, передбачає здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації та здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку відповідного кооперативу.

законАвтори сподіваються, що впровадження закону стимулюватиме розвиток існуючих та утворення нових сільськогосподарських кооперативів, збільшення їх ринкової частки у виробництві та реалізації сільськогосподарської продукції, що у свою чергу сприятиме посиленню конкурентоздатності малих та середніх виробників зокрема та соціальному розвитку сільських територій загалом.