Україна має стати повноправною учасницею ринку газу Євросоюзу - експерт

Україна вже зараз виконує газове законодавство Євросоюзу і повинна стати повноправним учасником європейського ринку газу.

Таку думку висловив керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ігор Стукаленко під час міжнародної дискусії в Укрінформі: "Україна і Східне партнерство після 2020 року".

"Україна зробила велику домашню роботу і виконує газове законодавство Євросоюзу інколи не гірше за деяких членів ЄС. Повноправне долучення України до ринку газу Євросоюзу посилить цей ринок, зробить його гнучкішим і динамічнішим, залучивши до нього українські газові потужності, зокрема, сховища та інфраструктуру транспортування", - наголосив Стукаленко.

На його думку, зовнішні кордони європейського ринку газу є набагато ширшими, ніж географічні кордони ЄС.

"Уже зараз можна зробити підсумок, що ми перебуваємо в ситуації, коли зовнішні виміри європейського ринку газу не збігаються з зовнішніми кордонами ЄС і вони ширші. Кордон газового ринку ЄС має проходити на кордоні України й Росії", - переконаний експерт.

Він вважає, що повноправна участь України в європейському газовому ринку є визначальним чинником програми Східного партнерства з ЄС.

"Наріжним каменем Східного партнерства в справі енергетики має бути досягнення повноправного членства України в європейському газовому ринку. Тоді Східне партнерство виправдає себе повністю і це буде важливим інструментом", - зазначив Стукаленко.

"Східне партнерство" — політика Євросоюзу, що має на меті зміцнення взаємин зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку Європейської політики сусідства. Ініціатива започаткована 2009 року й передбачає участь 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Основні завдання проєкту "Східне партнерство" для України передбачають, зокрема: економічну інтеграцію та наближення, співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

Співпраця України та Євросоюзу у сфері енергетики регулюється Договором до Енергетичної Хартії 1994 року, Меморандумом про взаєморозуміння щодо співробітництва у галузі енергетики, Угодою про асоціацію України та ЄС та іншими двосторонніми домовленостями.