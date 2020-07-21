Парламент посилив захист прав на торговельні марки

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом”.

Відповідне рішення підтримав 251 народний депутат при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.

Законом визначено, що стосовно торговельних марок подання заявки має відбуватися в електронній формі. При цьому уточнено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. Передбачено також умови реєстрації колективної торговельної марки, а також уточнено порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією (за Мадридською системою), посилено санкції за порушення прав на торговельні марки.

Щодо промислових зразків передбачено додатковий критерій охороноздатності (індивідуальний характер), правову охорону незареєстрованих промислових зразків. Строк чинності прав встановлюється на рівні не більше 25 років (наразі - 15). Також змінено вид охоронного документу (з патенту на свідоцтво) і надано можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті (боротьба з «патентним тролінгом»).

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Остання норма є важливою для боротьби з «патентним тролінгом» (явище, яке базується на зловживанні недобросовісними особами правами на промислові зразки, які не є новими, і здебільшого має місце на митному кордоні). Задля цього законом визначено додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрацій - так званий механізм «post grant opposition» (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті).

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України”.