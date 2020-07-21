Рада підтримала законопроєкт щодо створення передумов для сталого розвитку промисловості

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3739 “Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”.

Ухвалення відповідного рішення підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, встановити особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів, зокрема, передбачено, що до участі в публічних закупівлях допускаються предмети закупівлі виключно у випадку, якщо ступень локалізації їх виробництва в Україні перевищує або дорівнює відповідному ступеню локалізації їх виробництва в Україні.

Проєктом пропонується частину першу статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» доповнити пунктом 29-1 такого змісту: «ступінь локалізації - питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі. Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом міністрів України.»

Крім того, документом пропонується, що «ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом міністрів України».

При цьому пропонується КМУ у тримісячний строк з дня опублікування цього закону прийняти нормативно-правові акти, що випливають із нього, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Водночас уряду рекомендується забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод, які передчають придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з врахуванням ступеня локалізації їх виробництва в Україні, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, включення до цих договорів або угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва в Україні, згідно з цим Законом.