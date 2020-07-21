Рада підтримала законопроєкт щодо створення передумов для сталого розвитку промисловості
Ухвалення відповідного рішення підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Законопроєктом пропонується тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, встановити особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів, зокрема, передбачено, що до участі в публічних закупівлях допускаються предмети закупівлі виключно у випадку, якщо ступень локалізації їх виробництва в Україні перевищує або дорівнює відповідному ступеню локалізації їх виробництва в Україні.
Проєктом пропонується частину першу статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» доповнити пунктом 29-1 такого змісту: «ступінь локалізації - питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі. Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом міністрів України.»
Крім того, документом пропонується, що «ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом міністрів України».
При цьому пропонується КМУ у тримісячний строк з дня опублікування цього закону прийняти нормативно-правові акти, що випливають із нього, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.
Водночас уряду рекомендується забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод, які передчають придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з врахуванням ступеня локалізації їх виробництва в Україні, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, включення до цих договорів або угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва в Україні, згідно з цим Законом.