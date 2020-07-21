Зеленський сподівається, що Швейцарія допоможе Україні у поверненні активів

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях протидії корупції і повернення викрадених активів.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою після проведених у Києві двосторонніх переговорів і підписання низки документів про співпрацю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Швейцарія завжди була для нас прикладом у питаннях протидії корупції. Хочу відзначити підписання сьогодні меморандуму про взаєморозуміння між Офісом генпрокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях протидії корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів", - сказав Зеленський.

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Він також повідомив, що у 2022 році у Швейцарії відбудеться V Міжнародна конференція щодо реформ в Україні. За підсумками сьогоднішніх переговорів власне було підписано відповідний меморандум, що визначить алгоритм дій стосовно проведення цього заходу.

Зеленський також нагадав про роботу нещодавно створеної українсько-швейцарської платформи для наукової та інноваційної взаємодії. Її результатом, за його словами, став спільний проєкт з виробництва в Україні медичного обладнання. "Це ще один гарний приклад нашого партнерства - дієва наукова дипломатія", - зауважив він.

Президент підкреслив, що Україна і Швейцарія готові до співпраці і в багатьох інших сферах. Це реабілітація ветеранів, розвиток професійно-технічної і мистецької освіти в Україні, децентралізація, енергоефективність та сталий розвиток міст.

Соммаруга у свою чергу зазначила, що в ході зустрічі було обговорено і такі глобальні теми, як пандемія коронавірусу та зміна клімату.

Щодо двосторонньої співпраці, то, за її словами, в України і Швейцарії є великий потенціал у співробітництві у сфері екології, інфраструктури, боротьби з корупцією.

Крім цього, наголосила Соммагура, Швейцарія готова надати Україні необхідну допомогу у реформуванні судової системи.

Як повідомлялося, Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга перебуває в України з триденним державним візитом.

Очікується, що, зокрема, в межах візиту Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.