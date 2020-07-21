Турецька економіка містить значні перспективи для українського бізнесу - консул

Різні сфери турецької економіки містять значні перспективи для українського бізнесу, зокрема на півдні існує серйозний потенціал місцевих українців як найманих працівників.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Туреччина для України – це поки що невідома земля для бізнесу. Але тут є великі перспективи в різних сферах, важливо – правильно почати. Варто зважати і на серйозний потенціал місцевих українців як найманих працівників, їх тут значна кількість», - сказав дипломат.

Він розповів, що в Анталії працюють кілька великих українських компаній. Це фабрика з виробництва м’ясної продукції, логістична компанія та одночасно виробник плодово-овочевої продукції, яку експортує з Анталії в Україну. Також нещодавно з’явився представник відомого виробника алкогольної продукції.

«Анталія – туристична і сільськогосподарська столиця Туреччини. 60-70% усього турпотоку припадає на цю провінцію, 30-40% усієї сільгосппродукції походить звідси. Бізнес і місцеве керівництво зацікавлені в розширенні експорту продукції в Україну», - розповів консул.

Обсяг торгівлі України з Туреччиною торік досяг показника 4 млрд 973 млн доларів США, що на 22,3% більше, ніж у 2018 році. За показником зернових культур зростання досягло 289%. Основними статтями експорту до Туреччини минулого року також були чорні метали, залишки і вiдходи харчової промисловості, насіння і плоди олійних рослин.

Як на початку липня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна і Туреччина можуть підписати угоду про вільну торгівлю вже цьогоріч.