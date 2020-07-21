Підняття мінімальної зарплати з 2021 року: Мінфін поки не готовий оцінити вплив на економіку

У Міністерстві фінансів поки не можуть оцінити вплив на економіку підняття мінімальної заробітної плати з 2021 року до 6–6,5 тисячі.

Про це в інтерв’ю для zn.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Щодо цього року: зростання МЗП прораховане, і ми готові до підвищення до 5 тисяч гривень. Ресурс є і доцільність також. Це нам дозволить частково покрити дефіцит Пенсійного фонду та пришвидшити певні процеси в економіці. 5 тисяч гривень для нас підйомна історія. Щодо підняття до 6–6,5 тисячі 2021 року, то це вже поставлене завдання, і ми зараз виходимо з необхідності при формуванні бюджету на 2021-ий знайти ресурс на його виконання. І макропрогноз ми будуємо з урахуванням того, що нам треба підвищувати МЗП до 6–6,5 тисячі гривень. Звичайно, це впливатиме на економічну динаміку, на фонд оплати праці, на інфляцію. Але на сьогодні я не можу вам сказати в цілому про ефект від цього кроку", - сказав Марченко.

Він зазначив, що з точки зору балансу бюджету, зиск отримують місцеві бюджети (бо у них осідає більша частина ПДФО) і Пенсійний фонд, а державний бюджет виграє тільки частково, тому що бюджетна сфера суттєво зросте. І тут питання, в який спосіб ми це запроваджуватимемо.

"Чи ми будемо перший тарифний розряд підвищувати, в якому обсязі? Була дискусія буквально минулого тижня щодо макропоказників, щодо тарифної сітки. Тому ми поки що рахуємо", - зазначив міністр фінансів.

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Як повідомляв Укрінформ, мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тисяч гривень, а вже з наступного року з 1 січня вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року - зросте до 6,5 тисяч гривень.