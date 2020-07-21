Міністр фінансів не бачить підстав для емісії в Україні

У Міністерстві фінансів не бачать жодних підстав для можливої емісії з боку Національного банку.

Про це в інтерв’ю для zn.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"На сьогоднішній момент немає жодних підстав вважати, що можлива будь-яка емісія з боку НБУ. Поясню. Якщо йдеться про так званий викуп боргових інструментів держави на вторинному ринку, то нам на даному етапі немає потреби в участі Нацбанку в цьому. Є потреба у створенні якісного вторинного ринку державних цінних паперів. Але на цих етапах будь-які розмови про емісію — це спекуляції. Все, що нам потрібно, ми запозичимо. Все, що ми не зможемо запозичити на зовнішньому ринку, ми запозичимо на внутрішньому. На ринку достатньо ліквідності. Інше питання, що ця ліквідність має працювати на економіку, а не тільки на державний бюджет і на Національний банк", - сказав Марченко.

Він зазначив, що у міністерстві не приховували наслідки потенційної емісії у 300 млрд гривень.

"Навіть не обраховували. Я не бачу, яким чином, через які інструменти це може бути реалізовано на сьогодні. У банків достатньо ліквідних ресурсів для того, щоб здійснювати свою політику. Інше запитання, чому вони цього не роблять. Які причини того, що банки не кредитують реального сектору економіки? Чи це тільки інфляція, чи це питання довіри, зарегульованості політики, ризиків? Тому питання в цьому разі стоїть просто: чи вплине на щось додаткова наявність грошових агрегатів у обсязі 300 мільярдів гривень? Та ні на що не вплине", - зауважив Марченко.

Міністр підкреслив, що для того аби вплинути на інфляцію чи девальвацію, через трансмісійний механізм ця емісія має потрапити у руки громадян, а це тільки через бюджет. Національний банк не може роздавати гроші людям. Він може дати можливість Мінфіну збільшити видатки.

"Ми цього не плануємо. У нас бюджет збалансований.Так, у нас дефіцит великий, цього року — 7,5% ВВП. Мені моніторинг готують кожного дня, я постійно цікавлюсь, яка ж там ситуація за океаном і в інших країнах світу. 16% ВВП — дефіцит бюджету США, Британії — 16, Японії — 11,3, єврозони — 8,7, Франції — 11, Італії — 12, Іспанії — 10,7, Чехії — 7, Польщі — 9,4%. Тобто в України середній рівень дефіциту або навіть близький до нижчої межі. Звісно, тут є певні причини, бо названі країни можуть безперешкодно здійснювати емісію. Їхні центральні банки працюють на вторинному ринку або з державними цінними паперами і їх викуповують, або навіть з корпоративними, як у США. У нас на нинішньому етапі такої потреби немає. Тому ми основний наголос робимо на дохідну частину. Якщо у нас буде забезпечено дохідну частину, ми профінансуємо всі свої видатки і здійснимо запозичення", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, екс-голова Національного банку Яків Смолій на початку липня подав у відставку, обгрунтовуючи своє рішення політичним тиском, зокрема через закиди з боку влади здійснити емісію грошей.