Мінфін сподівається на менше падіння ВВП, ніж прогнозує МВФ

У Міністерстві фінансів очікують, що падіння української економіки буде меншим, ніж яке прогнозує Міжнародний валютний фонд.

Про це в інтерв’ю для zn.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми спираємося на прогнози Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Закладено падіння у 4,8% ВВП. Є всі підстави вважати, що у нас буде більш оптимістичне падіння, якщо можна так сказати, ніж у МВФ. По-перше, за останньою інформацією, ще в червні почалося відновлення промислового виробництва й економічної активності. Про це свідчить як реєстрація нових ФОПів, так і споживання електричної енергії. Ці індикатори дають усі підстави вважати, що ми гідно витримали найгострішу стадію кризи, й економіка поступово відновлюватиметься", - сказав Марченко.

Він зазначив, що скоріш за все другий квартал буде найсерйознішим у плані падіння.

"Цифри я не можу зараз назвати. Останні дані Мінекономіки — 5,9% ВВП, але це за п’ять місяців цього року. Враховуючи, що червневі цифри будуть кращими, є сподівання, що в четвертому кварталі ми вже вийдемо на висхідну економічну динаміку", - сказав Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році на рівні 8,2% на тлі середньорічної інфляції 4,5%.