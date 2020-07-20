Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим хабом - Шевченко

Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим хабом - Шевченко

Укрінформ
Голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що за 5 років Україна може стати регіональним фінансовим хабом, куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу.

Про це він сказав під час його представлення Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Національний банк продовжить політику співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами. Я вірю, що за 5 років Україна може стати регіональним фінансовим хабом, куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу", - сказав Шевченко.

За його словами, Нацбанк і надалі підтримуватиме виконання основних стратегій державних банків. Сьогодні реформа корпоративного управління держбанків одна з найуспішніших у країні. Саме завдяки цій реформі держбанки стали найефективнішим установами держсектору.

"Головне для НБУ - забезпечувати макроекономічну стабільність та стійкість фінансового сектору", - підкреслив Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

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