ПриватБанк увійшов до десятки кращих банків Центральної та Східної Європи

Український ПриватБанк у 2020 році увійшов до десятки кращих банків Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк увійшов до переліку кращих банків регіону, отримавши номінацію CEE's best bank transformation", - повідомив британський Euromoney.

Як відзначили експерти одного з найавторитетніших економічних видань, високий прибуток і ефективна робота державного ПриватБанку після його націоналізації стала найзначнішим результатом банківської трансформації року на ринку Центральної та Східної Європи.

"Трансформація ПриватБанку є ще більш вражаючою, враховуючи, що вона проходила на тлі постійного тиску на банк і його керівництво з боку колишніх власників. Успіх, досягнутий банком, говорить про натхнення та важку роботу, це робить ПриватБанк переможцем у цьому році серед банків Центральної та Східної Європи за кращу трансформацію", - йдеться в дослідженні.

При цьому, ПриватБанк став першим українським банком, який увійшов у рейтинг кращих банків регіону за всю історію Euromoney's Awards for Excellence і одним з небагатьох локальних банків, який був включений в регіональний рейтинг разом з провідними європейськими та американськими банківськими групами.