Індекс Біг Мака: гривня увійшла в ТОП-5 найбільш недооцінених валют

Українська гривня опинилася в п'ятірці найбільш недооцінених валют світу.

Про це свідчать дані оновленого індексу The Big Mac Index.

«Українська гривня недооцінена на 62% щодо долара США», - йдеться в повідомленні.

Українська валюта опустилася на четверте місце з кінця списку. На третьому місці Туреччина (64,3%), Росія на другому (66,5%) і ПАР (67,4%) на першому місці. П'яте місце з кінця списку – у мексиканського песо.