Четвертий електронний аукціон приніс бюджету майже 100 мільйонів – Держгеонадра
Про це повідомляється на сайті Держгеонадр.
"Державна служба геології та надр України завершила четверті електронні аукціони з продажу спецдозволів. Продано сім ліцензій, сукупна вартість проданих лотів зросла із 2,6 млн грн до 98,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Спецдозвіл на розробку покладів вогнетривкої глини на Кліщіївській ділянці придбало за 40,01 млн грн ТОВ ВО "ШАХТОБУД"; піску та піщано-галькового матеріалу на Озаринецькій ділянці – ТОВ "Виробничий комплекс "Камелот" за 306 тис. грн; андезиту на Худлівській ділянці – ТОВ "Агрогарден" за 151 тис. грн; граніту на Олександрівській ділянці – ТОВ "СТАРТІНГ" за 1,21 млн грн; каоліну первинного та пегматиту (польового шпату) на Північно-Глинянській ділянці Дубрівського родовища – ТОВ "ЦЕРСАНІТ МІНЕРАЛЗ" за 15,02 млн грн; бурштину на ділянці “Західна перша” – ТОВ "Терра Амбер" за 29 млн грн; бурштину на ділянці “Західна друга” – ТОВ «БурПром» за 12,63 млн грн.
За словами голови Держгеонадр Романа Опімаха, механізм аукціонів з продажу спецдозволів довів свою ефективність і навіть колеги з Геологічної служби США взяли українську модель за основу проведення аналогічних торгів у себе.
Як повідомлялося, найбільше зростання вартості спецдозволу у рамках четвертого аукціону зафіксували по ділянці Кліщіївська (вогнетривкі глини): із початкових 16 963 грн ціна зросла до 40 010 000 грн.