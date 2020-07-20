Четвертий електронний аукціон приніс бюджету майже 100 мільйонів – Держгеонадра

Державна служба геології та надр отримала 98,3 млн грн за підсумками четвертого електронного аукціону, який відбувся 17 липня.

Про це повідомляється на сайті Держгеонадр.

"Державна служба геології та надр України завершила четверті електронні аукціони з продажу спецдозволів. Продано сім ліцензій, сукупна вартість проданих лотів зросла із 2,6 млн грн до 98,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Спецдозвіл на розробку покладів вогнетривкої глини на Кліщіївській ділянці придбало за 40,01 млн грн ТОВ ВО "ШАХТОБУД"; піску та піщано-галькового матеріалу на Озаринецькій ділянці – ТОВ "Виробничий комплекс "Камелот" за 306 тис. грн; андезиту на Худлівській ділянці – ТОВ "Агрогарден" за 151 тис. грн; граніту на Олександрівській ділянці – ТОВ "СТАРТІНГ" за 1,21 млн грн; каоліну первинного та пегматиту (польового шпату) на Північно-Глинянській ділянці Дубрівського родовища – ТОВ "ЦЕРСАНІТ МІНЕРАЛЗ" за 15,02 млн грн; бурштину на ділянці “Західна перша” – ТОВ "Терра Амбер" за 29 млн грн; бурштину на ділянці “Західна друга” – ТОВ «БурПром» за 12,63 млн грн.

За словами голови Держгеонадр Романа Опімаха, механізм аукціонів з продажу спецдозволів довів свою ефективність і навіть колеги з Геологічної служби США взяли українську модель за основу проведення аналогічних торгів у себе.

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Як повідомлялося, найбільше зростання вартості спецдозволу у рамках четвертого аукціону зафіксували по ділянці Кліщіївська (вогнетривкі глини): із початкових 16 963 грн ціна зросла до 40 010 000 грн.