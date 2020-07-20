Імпорт агропродукції в Україну збільшився на 12,3%

За перші шість місяців 2020 року в Україну було імпортовано аграрної продукції на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Інституту аграрної економіки (ІАЕ).

«За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2020 року в Україну було ввезено агропродукції на 3,2 млрд дол. Це на 0,4 млрд дол. (+12,3%) більше, ніж за 6 місяців минулого року», - йдеться у повідомленні.

Основними постачальниками агропродукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. За І півріччя 2020 року у цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму в 1,59 млрд доларів, що становить близько половини українського агроімпорту за вказаний період. На поставки з Азії припадає 19% українського продовольчого імпорту в січні червні 2020 року, з країн Латинської Америки – 8%, з африканського континенту – 5%.

Серед окремих країн-постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок провідні місця у першому півріччі 2020 року посіли: Польща (368 млн доларів), Німеччина (238 млн доларів), Туреччина (232 млн доларів), Італія (189 млн доларів), США (169 млн доларів), Франція (155 млн доларів), Нідерланди (141 млн доларів), Норвегія (103 млн доларів), Китай (100 млн доларів) та Іспанія (93 млн доларів). Сумарно ці країни забезпечують близько 56% вартості вітчизняного аграрного імпорту.

Наголошується, що товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну вже кілька років поспіль залишається незмінною. Характерною ознакою І півріччя 2020 року стало зростання вартості закупівель усіх ключових імпортованих товарів за винятком олійних культур (в першу чергу, насіння соняшнику), зауважили в ІАЕ.

Обсяги імпорту плодово-ягідної продукції (в основному, цитрусових і бананів) за 6 місяців 2020 року становили 341 млн доларів; риби, ракоподібних та молюсків – 295 млн доларів; тютюнових виробів – 243 млн доларів; насіння і плодів олійних культур – 215 млн доларів; алкогольних напоїв – 199 млн доларів; овочів – 191 млн доларів; какао-продуктів та шоколаду – 152 млн доларів.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Державної митної служби, Україна в січні-червні 2020 року імпортувала товарів на 24,3 млрд доларів (на 12% менше у порівнянні з першим півріччям 2019 року); експортували з України товарів на 23 млрд доларів (на 6% менше).