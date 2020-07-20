В Україні обвалилися ціни на дині з місцевих господарств

В Україні за останні кілька днів різко обвалилися ціни на дині з місцевих господарств.

Про це свідчать дані моніторингу проєкту «АПК-Інформ: овочі і фрукти», повідомляє agronews.ua.

Аналітики проєкту зазначають, що українські фермери почали поставляти перші в цьому сезоні дрібні партії динь ще минулого тижня. Сьогодні пропозиція цієї продукції вже набуває більш масовий характер, в результаті чого ціни на дині досить інтенсивно знижуються.

Так, станом на 15 липня, українські фермери пропонували до продажу дині за ціною 5-10 грн за кг ($ 0,18-0,37 за кг), що в середньому в 1,7 рази дешевше, ніж на початку поточного сезону. Основною причиною падіння цін на дині виробники називають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку. При цьому фермери відзначають зниження попиту на ці баштанні на поточному тижні.

Варто зазначити, що незважаючи на стрімке зниження цін, диня в Україні на сьогоднішній день коштує в середньому на 45% дорожче, ніж в середині липня минулого року. При цьому учасники ринку не виключають, що вже на наступному тижні ціни на дану продукцію ще більше «просядуть», так як пропозиції динь з місцевих господарств з кожним днем зростає.