На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину

У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено 40 млн грн.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

"Відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перебільшив усі наші сподівання", - зазначив він.

За словами Коваля, початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн, а під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн, а купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.

Загалом участь у першому аукціоні взяли чотири фірми, а в другому – шість.

"Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!" - підсумував голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Читайте також: Знайдений у бурштині на Рівненщині жук жив 37 мільйонів років тому

Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.