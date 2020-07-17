Укрнафта сплатила 6,84 мільярда податків за пів року
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"За червень 2020 року ПАТ "Укрнафта" сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 715 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки. Сума сплачених податків за 6 місяців 2020 року сягнула 6,84 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 349 млн грн рентної плати за користування надрами у червні надійшли до державного та місцевих бюджетів різних рівнів. З них 17,46 млн грн місцеві бюджети отримали відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.
Найбільші надходження з рентної плати Укрнафти отримали бюджети Сумської (7,65 млн грн), Івано-Франківської (3,88 млн грн) і Полтавської (2,17 млн грн) областей.
Як повідомлялось, надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів.
Принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.