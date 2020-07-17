Укрнафта сплатила 6,84 мільярда податків за пів року

Сума сплачених ПАТ "Укрнафта" податків за 6 місяців 2020 року сягнула 6,84 млрд грн, з них понад 700 млн грн сплачено за червень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За червень 2020 року ПАТ "Укрнафта" сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 715 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки. Сума сплачених податків за 6 місяців 2020 року сягнула 6,84 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 349 млн грн рентної плати за користування надрами у червні надійшли до державного та місцевих бюджетів різних рівнів. З них 17,46 млн грн місцеві бюджети отримали відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.

Найбільші надходження з рентної плати Укрнафти отримали бюджети Сумської (7,65 млн грн), Івано-Франківської (3,88 млн грн) і Полтавської (2,17 млн грн) областей.

Як повідомлялось, надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів.

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Принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.