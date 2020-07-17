За І півріччя реалізація зернових та олійних суттєво зменшилася

За січень-червень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року реалізація зернових та зернобобових культур зменшилася на 4,5%, олійних – на 10,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-червень 2020 року сільськогосподарські підприємства та господарства населення реалізували 15,60 млн тонн зернових та зернобобових (на 4,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі було реалізовано 3,55 млн тонн пшениці (на 16,7% більше); 10,73 млн тонн кукурудзи на зерно (на 12,8% менше); 1,03 млн тонн ячменю (на 60,7% більше); 33,1 тис. тонн жита (на 11,2% менше).

Також за вказаний період було реалізовано майже 4,84 млн тонн насіння олійних культур (на 10,6% менше, ніж за січень-червень 2019 року). У тому числі було реалізовано 1,13 млн тонн бобів сої (на 28,4% менше); 37,6 тис. тонн ріпаку (на 74,1% менше); 3,66 млн тонн соняшнику (на 0,5% менше).

Картоплі за шість місяців 2020 року було реалізовано 91,3 тис. тонн (на 2,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); овочевих культур – 147,7 тис. тонн (на 13,5% більше); плодових та ягідних – 62,0 тис. тонн (на 41,7% менше).

Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за січень-червень 2019 року було реалізовано 16,33 млн тонн зернових та зернобобових (на 26,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); 5,41 млн тонн насіння олійних культур (на 30,5% більше).