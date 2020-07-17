Ринки позитивно реагують на призначення нового голови НБУ - експерт

Після оприлюднення інформації про призначення Кирила Шевченка новим головою Національного банку України вартість українських єврооблігацій набула позитивної динаміки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політичний експерт Кирило Сазонов.

«Ситуація невизначеності - без перебільшення - найгірша для фінансових ринків. Інвестори в українські державні цінні папери уважно стежили за подіями в Україні навколо відставки й обрання нового голови НБУ. Після оприлюднення інформації про призначення Кирила Шевченка новим головою НБУ вартість українських єврооблігацій набула позитивної динаміки. Така реакція ґрунтується на розумінні того, що новопризначений керівник Нацбанку знається на поточних проблемах ринку, і всі розуміють, що він вміє дослухатися до проблем фінансової спільноти, вважають його цілеспрямованою людиною, яка вміє запроваджувати нові механізми», - зазначив Сазонов.

Експерт вважає, що цей позитивний тренд триватиме, а стабільне і прогнозоване співробітництво державних фінансових інституцій продовжить курс реформ і політику макроекономічної стабільності, що заспокоїть ринки і відновить довіру іноземних інвесторів і фінансових партнерів України.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління Укргазбанку. За перші п'ять місяців 2020 року банк заробив 404 млн грн, що більше ніж в 1,6 раза перевищує аналогічний показник в 2019 році. Минулого року чистий прибуток за цей самий період становив 247 млн ​​грн.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.