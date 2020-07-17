Затвердили порядок розгляду скарг стосовно проведення аукціонів

Кабінет Міністрів затвердив порядок подання та розгляду скарг та пропозицій стосовно проведення аукціонів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«15 липня на черговому засіданні Кабінет Міністрів України затвердив Порядок подання та розгляду скарг та пропозицій стосовно проведення аукціонів, зокрема електронних», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порядок вдосконалює процедуру передачі державного та комунального майна в оренду та сприятиме проведенню ефективних, прозорих аукціонів. Також документ передбачає створення комісії з розгляду скарг та пропозицій, визначає організаційні засади її діяльності та порядок прийняття рішень за результатами розгляду скарг та пропозицій.

«Ринок оренди держмайна – це справжній ринок, з боротьбою за найвигіднішу ціну та найкращі умови. Саме тому надзвичайно важливо створити Комісію при Мінекономіки для розгляду питань, що виникають під час аукціонів з оренди державного та комунального майна. Це забезпечить рівні та прозорі умови всім учасникам», - наголосила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.